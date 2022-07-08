Новак Джокович прокомментировал выход в финал Уимблдона
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в финал Уимблдона-2022, в котором встретится с австралийцем Ником Кирьосом. В полуфинале Джокович одержал волевую победу над девятой ракеткой соревнований британцем Кэмероном Норри со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.
«Я не очень хорошо начал. В первом сете он (Кэмерон) был лучше меня. В прошлом у меня было много полуфиналов на турнирах «Большого шлема», но выходить на корт всегда непросто. На тебя оказывают большое давление. Кэмерону было нечего терять. Я желаю ему всего наилучшего. Он великий игрок. Я его очень уважаю», — приводит слова Джоковича Daily Express.
Финал Уимблдона пройдёт послезавтра, 10 июля. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.
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