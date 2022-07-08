Кто выиграет финал Уимблдона-2022 в мужском одиночном разряде?

Стали известны финалисты Уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде.

Сербский теннисист Новак Джокович, одержав победу в полуфинале над британцем Кэмероном Норри со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 6:4, в 32-й раз вышел в финал турниров «Большого шлема» и будет защищать титул. Джокович – шестикратный чемпион Уимблдона и победитель последних трёх турниров.

За 21-й титул «Большого шлема» Джокович сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, чей соперник по полуфиналу Рафаэль Надаль отказался от выступления из-за травмы. Проведённое медобследование выявило у испанца семимиллиметровый разрыв одной из мышц живота. Кирьос никогда ранее не добирался до решающих матчей мэйджоров.

«Чемпионат» предлагает читателям предсказать, кто из теннисистов выиграет Уимблдон-2022 в мужском одиночном разряде.

Финал Джокович — Кирьос пройдёт на Центральном корте Уимблдона в воскресенье, 10 июля.