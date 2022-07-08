Джокович — о финале с Кирьосом: одно могу сказать точно, будет фейерверк эмоций

Новак Джокович поделился ожиданиями от финала Уимблдона, в котором встретится с австралийцем Ником Кирьосом. Для серба это будет 32-й финал турниров «Большого шлема», что является мировым рекордом.



«Одно могу сказать точно, будет фейерверк эмоций от обоих игроков. Это будет его (Кирьоса) первый финал турнира «Большого шлема». Ему нечего терять. Мы давно не играли, я никогда не выигрывал у него сет. Надеюсь, в этот раз всё будет по-другому. Для меня это ещё один финал Уимблдона — турнира, который я так люблю. Надеюсь, что опыт сыграет в мою пользу», — приводит слова Джоковича Daily Express.

В полуфинале Новак Джокович одержал волевую победу над девятой ракеткой соревнований британцем Кэмероном Норри со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Финал Уимблдона-2022 пройдёт на Центральном корте в воскресенье, 10 июля.