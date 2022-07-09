Норри рассказал, в чём Джокович был сильнее его в полуфинале Уимблдона

12-я ракетка мира, британский теннисист Кэмерон Норри поделился мыслями после поражения в полуфинале Уимблдона от бывшей первой ракетки мира Новака Джоковича и рассказал, в чём серб оказался сильнее его.

«Думаю, игра с Новаком стала для меня хорошим опытом, особенно учитывая тот уровень, который он здесь демонстрирует. Это придаёт мне большую уверенность, но в целом ещё ничего не значит. Думаю, мне нужно продолжать упорно работать. Я многое могу улучшить в своей игре.



Дойти до полуфинала — это очень здорово. Но я хочу добиться большего, пойти дальше и попытаться выиграть турнир «Большого шлема». На этой неделе для меня многое было впервые. Я получил классный опыт, который, надеюсь, смогу принять на вооружение.



Мне кажется, Новак был сильнее меня в исполнительском мастерстве. Его уровень концентрации, то, как он справлялся со своими подачами, было лучше, чем у меня. Это был самый важный матч в моей карьере», — приводит слова Норри Sky Sports.