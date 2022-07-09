Джокович — единственный теннисист, выходивший в финалы трёх разных ТБШ не менее 8 раз

Серб Новак Джокович – единственный теннисист-мужчина в истории, выходивший в финалы трёх разных турниров «Большого шлема» не менее восьми раз.
По девять раз Новак был в финалах Australian Open и US Open. Но если в Австралии он завоевал девять из своих 20 титулов «Большого шлема», то в США выиграл трофей лишь трижды. В финал Уимблдона Джокович вышел в восьмой раз. На его счету шесть титулов при одном поражении. В воскресенье, 10 июля, в своём восьмом финале Новак сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.
Финал Уимблдона-2022 станет для Джоковича рекордным на мэйджорах – 32-м в карьере. У его ближайшего преследователя швейцарца Роджера Федерера – 31 финал. Но 12 из них приходится на один турнир – Уимблдон, который он выиграл восемь раз. Из 30 финалов Рафаэля Надаля 14 были сыграны на «Ролан Гаррос» и завершились победой испанца.
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