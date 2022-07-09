Новак Джокович рассказал, как относится к Нику Кирьосу

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как относится к австралийцу Нику Кирьосу, перед финалом Уимблдона.

«С Кирьосом всегда весело, но, с другой стороны, его сопернику на корте может быть не очень легко. Нравится ему это или нет, но Ник уделяет большое внимание теннису. Я вижу, что это хорошо, что он привлекает группу молодых игроков, которые следуют за ним и любят его, потому что он другой и играет так. Не думаю, что это плохо для нашего вида спорта. Возможно, в некоторых ситуациях его комментарии на корте и за его пределами вызывают сомнения, но это настоящий Кирьос, и я его уважаю. Несмотря на то что он годами говорил обо мне плохие вещи, в Австралии он снова поддержал меня. Он был одним из немногих, кто публично поддерживал меня, и я благодарен ему за это», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

Финальный матч Уимблдона между Джоковичем и Кирьосом состоится 10 июля.