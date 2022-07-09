Виландер рассказал, за счёт чего у Кирьоса будет шанс одолеть Джоковича в финале Уимблдона

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер поделился ожиданиями от мужского финала Уимблдона-2022, где сойдутся действующий чемпион серб Новак Джокович и австралиец Ник Кирьос.

«Очевидно, что на бумаге фаворитом матча является Новак Джокович, но Ник Кирьос отлично подаёт, возможно, лучше, чем кто-либо после Пита Сампраса. Пока непонятно, как Новак будет возвращать так много мячей обратно в игру, но всё же это Новак Джокович.

Я думаю, всё будет зависеть от Ника и от того, как он будет подавать. Если на финал придётся его лучший день в плане подачи, у него будет шанс. Но, судя по базовым показателям, Нику будет очень тяжело. Да, Джокович фаворит, но я хочу, чтобы Ник сыграл отлично, чтобы у нас был отличный финал.

Думаю, зрители будут на стороне человека, который ещё не выигрывал. Но более интересный вопрос состоит в том, как Кирьос будет взаимодействовать с толпой», — приводит слова Виландера Eurosport.uk.