Виландер рассказал, за счёт чего у Кирьоса будет шанс одолеть Джоковича в финале Уимблдона

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер поделился ожиданиями от мужского финала Уимблдона-2022, где сойдутся действующий чемпион серб Новак Джокович и австралиец Ник Кирьос.
«Очевидно, что на бумаге фаворитом матча является Новак Джокович, но Ник Кирьос отлично подаёт, возможно, лучше, чем кто-либо после Пита Сампраса. Пока непонятно, как Новак будет возвращать так много мячей обратно в игру, но всё же это Новак Джокович.
Я думаю, всё будет зависеть от Ника и от того, как он будет подавать. Если на финал придётся его лучший день в плане подачи, у него будет шанс. Но, судя по базовым показателям, Нику будет очень тяжело. Да, Джокович фаворит, но я хочу, чтобы Ник сыграл отлично, чтобы у нас был отличный финал.
Думаю, зрители будут на стороне человека, который ещё не выигрывал. Но более интересный вопрос состоит в том, как Кирьос будет взаимодействовать с толпой», — приводит слова Виландера Eurosport.uk.
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