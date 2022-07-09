Рыбакина — Жабер: во сколько финал женского Уимблдона, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 июля, определится победительница Уимблдона-2022. За титул сразятся вторая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер и 23-й номер рейтинга, казахстанка Елена Рыбакина. Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся в 16:00 мск.

Поединок в прямом эфире покажет телеканал Eurosport, но его трансляции недоступны для болельщиков, находящихся в России.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Онс Жабер – Елена Рыбакина в финале Уимблдона-2022.

Счёт личных встреч финалисток — 2-1 в пользу Жабер, при этом последний матч между ними в прошлом году завершился снятием Рыбакиной при счёте 4:6, 2:3. До того в Дубае-2021 верх тоже взяла Онс (7:6 (8:6), 4:6, 6:2), а в Ухане-2019, соответственно, победила Елена — 6:1, 6:7 (3:7), 6:2.