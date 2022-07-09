Жена Новака Джоковича опубликовала пост в честь выхода мужа в финал Уимблдона-2022

Елена Джокович, супруга 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, опубликовала в социальных сетях пост в честь выхода супруга в финал Уимблдона-2022.

Джокович традиционно привёз в Лондон всю семью – жену, сына Стефана, который на протяжении всего турнира тренируется с отцом, и дочь Тару.

«До воскресенья! Это финал, детка! С нетерпением ждём! Idemooooo», — подписала личные фото Елена.

Фото: из личного архива Елены Джокович

Фото: из личного архива Елены Джокович

За очередной титул на Уимблдоне Джокович (1) сразится с представителем Австралии Ником Кирьосом. Встреча пройдёт завтра, 10 июля. Отметим, что серб – действующий чемпион турнира, причём победа в 2021 году стала для него третьей подряд и шестой в общей сложности.

У женщин за титул на Уимблдоне сразятся представительница Туниса Онс Жабер и казахстанка Елена Рыбакина.