Жена Новака Джоковича опубликовала пост в честь выхода мужа в финал Уимблдона-2022

Елена Джокович, супруга 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, опубликовала в социальных сетях пост в честь выхода супруга в финал Уимблдона-2022.
Джокович традиционно привёз в Лондон всю семью – жену, сына Стефана, который на протяжении всего турнира тренируется с отцом, и дочь Тару.
«До воскресенья! Это финал, детка! С нетерпением ждём! Idemooooo», — подписала личные фото Елена.
Фото: из личного архива Елены Джокович
Фото: из личного архива Елены Джокович
За очередной титул на Уимблдоне Джокович (1) сразится с представителем Австралии Ником Кирьосом. Встреча пройдёт завтра, 10 июля. Отметим, что серб – действующий чемпион турнира, причём победа в 2021 году стала для него третьей подряд и шестой в общей сложности.
У женщин за титул на Уимблдоне сразятся представительница Туниса Онс Жабер и казахстанка Елена Рыбакина.
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