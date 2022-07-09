У Маррея умерла собака. Энди оставил ей трогательное послание

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей сообщил болельщикам неприятную новость. В его семье умерла собака.

«Сегодня наша семья попрощалась с этой удивительной маленькой собачкой. Она была огромной частью нашей семьи и нашим первым домашним питомцем, так что это очень больно. Обнимите своих питомцев очень крепко сегодня вечером, потому что очень больно, когда вы не можете этого сделать.

Спасибо, Мэгги Мэйхем, ты была абсолютной звездой», — написал Маррей в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Энди Маррея

Фото: из личного архива Энди Маррея

Отметим, что Ким Сирс, супруга Маррея, долгое время вела социальные сети собаки, что привлекло внимание издателей, и в 2016 году в Великобритании, США и Австралии вышла книга от имени Мэгги под названием «Как присматривать за своим человеком: собачий гид».