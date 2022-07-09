Кубок Кремля — 2022 будет заменён новым турниром категории ATP-250 в Неаполе

Определился турнир, который заменит Кубок Кремля в календаре на 2022 год. Это будут новые соревнования категории ATP-250, которые пройдут в итальянском Неаполе.
Они пройдут с 17 по 23 октября на крытых кортах в итальянском городе.
Напомним, 1 марта из-за ситуации на Украине советы директоров ATP и WTA приняли совместное решение об отмене «ВТБ Кубка Кремля», который должен был пройти в октябре 2022 года.
Традиционные мужские и женские соревнования должны были пройти в октябре. Действующим чемпионом мужского турнира является россиянин Аслан Карацев, женского — эстонка Анетт Контавейт.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям и организаторам не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов в связи с военной спецоперацией России на Украине.
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