Ник Кирьос: у великих австралийских игроков прошлого есть навязчивая идея меня уничтожить

Австралийский теннисист Ник Кирьос раскритиковал поведение великих австралийских игроков прошлого в свой адрес.
Ранее чемпион Уимблдона, австралиец Пэт Кэш назвал теннис Кирьоса «абсолютным цирком».
«Довольно печально, что я не получаю никакой поддержки ни от кого из австралийских игроков. Имею в виду не действующих, а великих игроков прошлого. Странно, но у них сформировалась какая-то навязчивая, болезненная идея по какой-то причине меня уничтожить. Я определённо являюсь изгоем среди них.
Великие австралийские игроки не всегда были добры ко мне. Они не всегда поддерживали меня. Они не поддерживали меня в последние две недели, поэтому мне тяжело читать то, что они обо мне говорят.
Когда я наблюдал за Эшли Барти в финале Открытого чемпионата Австралии, я был счастлив. Я бы никогда не сказал ни одного плохого слова об австралийце, вышедшем в финал. Но это я.
Не знаю, то ли я им не нравлюсь, то ли они меня типа боятся. Вообще не знаю, как это характеризовать, это отстой, потому что, если бы мы поменялись ролями и я бы увидел в финале Алекса де Минора, Джордана Томпсона или Танаси Коккинакиса, я был бы в восторге. Я бы выпил пинту пива, наблюдая за финалом», — приводит слова Кирьоса Daily Mail.
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