Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бывший агент Кирьоса: Ник, которого я знал, был милым, искренним, чувствительным человеком

Бывший агент Кирьоса: Ник, которого я знал, был милым, искренним, чувствительным человеком
Комментарии

Джон Моррис, бывший агент австралийца Ника Кирьоса, рассказал о характере теннисиста. Именно Моррис впервые заметил 14-летнего Ника.

«Он стал карикатурой на образ плохого парня и осознанно подыгрывал этому. На самом деле, это не он. Просто он взял эту роль на себя, преодолевая свой путь. Даже на последних неделях он прекрасно играет роль злодея. Да, это буквально роль. Во многих отношениях это сценическая роль, но ещё это инструмент защиты.

Ник Кирьос, которого я знал, был, правда, милым, искренним и чувствительным человеком.

Думаю, многие в теннисе хотели его обуздать и загнать в угол. Но он не об этом. Он нуждался в руководстве, и мы действительно хорошо его вели. Но он всегда должен был быть во главе», — приводит слова Морриса The Age.

Штрафы на Уимблдоне так и сыплются! Кирьоса успели наказать уже дважды Штрафы на Уимблдоне так и сыплются! Кирьоса успели наказать уже дважды
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022