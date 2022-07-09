Бывший агент Кирьоса: Ник, которого я знал, был милым, искренним, чувствительным человеком

Джон Моррис, бывший агент австралийца Ника Кирьоса, рассказал о характере теннисиста. Именно Моррис впервые заметил 14-летнего Ника.

«Он стал карикатурой на образ плохого парня и осознанно подыгрывал этому. На самом деле, это не он. Просто он взял эту роль на себя, преодолевая свой путь. Даже на последних неделях он прекрасно играет роль злодея. Да, это буквально роль. Во многих отношениях это сценическая роль, но ещё это инструмент защиты.

Ник Кирьос, которого я знал, был, правда, милым, искренним и чувствительным человеком.

Думаю, многие в теннисе хотели его обуздать и загнать в угол. Но он не об этом. Он нуждался в руководстве, и мы действительно хорошо его вели. Но он всегда должен был быть во главе», — приводит слова Морриса The Age.