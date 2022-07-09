Ник Кирьос одной фразой описал грядущий матч с Новаком Джоковичем в финале Уимблдона

40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос одной фразой описал предстоящий матч с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем в финале Уимблдона-2022. Матч состоится завтра, 10 июля.
«Это, безусловно, будет матч, от которого у вас потекут слюнки», — приводит слова Кирьоса Eurosport.de.
Отметим, что для Джоковича это рекордный, 32-й финал турнира «Большого шлема» (у Роджера Федерера 31, у Рафаэля Надаля — 30), а для Ника Кирьоса — первый.
По личным встречам Кирьос ведёт со счётом 2-0. Отметим, что оба раза матчи прошли в 2017-м, который был худшим для Джоковича за последнее десятилетие. В четвертьфинале Акапулько Ник взял верх со счётом 7:6 (11:9), 7:5, а в 4-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе — 6:4, 7:6 (7:3).
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