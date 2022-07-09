Британский журналист возмутился, что Рыбакина заплатит налог в России с призовых Уимблдона
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Британский журналист Сэм Стрит возмутился тем, что представительница Казахстана Елена Рыбакина должна будет заплатить подоходный налог в России с призовых на Уимблдоне-2022. Уроженка Москвы вышла в финал в одиночном разряде, где сыграет с Онс Жабер.
«Елена Рыбакина получит минимум 1 миллион фунтов за выход в финал Уимблдона в женском одиночном разряде.
Так как она платит подоходный налог в России, то часть этого пойдёт напрямую Владимиру Путину.
Забаненная Виктория Азаренко, которая могла бы выйти в финал, не отправила бы в Россию и Беларусь ни пенни», — написал Стрит у себя в твиттер-аккаунте.
Финал Рыбакина — Жабер пройдёт сегодня, 9 июля. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.
Елена Рыбакина впервые вышла в финал Уимблдона
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