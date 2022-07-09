Британский журналист возмутился, что Рыбакина заплатит налог в России с призовых Уимблдона

Британский журналист Сэм Стрит возмутился тем, что представительница Казахстана Елена Рыбакина должна будет заплатить подоходный налог в России с призовых на Уимблдоне-2022. Уроженка Москвы вышла в финал в одиночном разряде, где сыграет с Онс Жабер.

«Елена Рыбакина получит минимум 1 миллион фунтов за выход в финал Уимблдона в женском одиночном разряде.

Так как она платит подоходный налог в России, то часть этого пойдёт напрямую Владимиру Путину.

Забаненная Виктория Азаренко, которая могла бы выйти в финал, не отправила бы в Россию и Беларусь ни пенни», — написал Стрит у себя в твиттер-аккаунте.

Финал Рыбакина — Жабер пройдёт сегодня, 9 июля. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

Елена Рыбакина впервые вышла в финал Уимблдона