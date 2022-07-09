Мама Кирьоса связала прогресс Ника на Уимблдоне с преодолением зависимости от видеоигр

Нилл Кирьос, мама финалиста Уимблдона-2022 австралийца Ника Кирьоса, рассказала о прогрессе сына.
«Нам было трудно заставить его что-то делать. Он был счастлив сидеть в своей комнате и всё время играть в видеоигры. У него даже болело плечо от того, сколько он играл.
Как-то мы семьёй были в Пекине и собирались пойти на экскурсию по Великой Китайской стене. Кто бы это не сделал, верно? Но Ник не хотел. Меня это беспокоило.
Помню, будучи в Канаде, мы сказали: «Поехали на Ниагарский водопад!» А он не захотел. Я поехала одна в туристическом автобусе.
Сейчас он наконец-то осознаёт, где находится. Это самое лучшее во всём этом. Сейчас я вижу разницу по его социальным сетям.
Он впервые увидел Биг-Бен. Всё то время, что он приезжал в Лондон, он никуда не выезжал. После Открытого чемпионата Австралии этого года он начал что-то делать. Теперь он понимает, что жизнь не вращается вокруг тенниса. Никто не ожидал, что он может быть таким. Я действительно счастлива от того, чего он добился», — цитирует Нилл The Sun.
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