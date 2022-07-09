Карен Хачанов опубликовал фото с тренировки в горах

22-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях фото с тренировки в горах.

«Субботняя утренняя пешая тренировка как завершение недели», — подписал снимок Хачанов, добавив эмодзи «бицепс» и хештег «подготовка».

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Хачанов, как и другие российские и белорусские спортсмены, пропускает Уимблдон 2022 года вследствие отстранения. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с отстранением россиян и белорусов проходит без начисления рейтинговых баллов — такое решение приняли ATP и WTA. Уимблдон-2022 закончится 10 июля.

В июле Карен Хачанов сыграет на турнире в Гамбурге (Германия). Там же выступят Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Турнир категории ATP-500 начнётся 18 июля и завершится 24 июля.