Новак Джокович объяснил неоднозначный жест в сторону трибун после выхода в финал Уимблдона

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович объяснил спорный жест со своей стороны после выхода в финал Уимблдона-2022.

Выиграв решающий розыгрыш у британца Кэмерона Норри (8), Джокович (1) начал посылать поцелуи в сторону трибун, которые на протяжении всего матча поддерживала местного игрока. После завершения матч был слышен свист.

«Нет, нет, это был не троллинг, я посылал поцелуи тому, кто меня подбадривал. Всегда неприятно, когда весь стадион поддерживает твоего соперника. Конечно, я ожидал этого перед матчем. Это было логично, потому что он местный герой, они хотели, чтобы он победил. Я знал, в какую атмосферу попаду. Но мне показалось, что я неплохо сохранял концентрацию.

Публика в большинстве случаев на стороне моих соперников, за карьеру я к этому привык. Чем чаще ты сталкиваешься с подобными ситуациями, тем лучше ты к ним готов», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, матч завершился со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 в пользу Джоковича.