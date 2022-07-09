Кейт Миддлтон пропустила мужской полуфинал на Уимблдоне-2022 по трогательной причине

Стало известно, по какой причине герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон пропустила мужской полуфинальный матч на Уимблдоне-2022.

Напомним, за путёвку в финал боролись 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович и британец Кэмерон Норри. Победу со счётом 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 одержал действующий чемпион турнира Джоковича. Отметим, что первый мужской полуфинал не состоялся из-за снятия испанца Рафаэля Надаля, австралиец Ник Кирьос автоматически вышел в финал.

Миддлтон, являющаяся поклонницей тенниса, не смогла присутствовать на матче Джоковича и Норри, так как он пришёлся на последний день в школе её детей – восьмилетнего принца Джорджа и семилетней принцессы Шарлотты – перед летними каникулами. Оба являются воспитанниками лондонской школы Святого Томаса в Баттерси.