«Финалистка из Москвы — кошмар Уимблдона». Британское издание Express — о Рыбакиной

Британское издание Express назвало представительницу Казахстана Елену Рыбакину, вышедшую в финал Уимблдона-2022, «ночным кошмаром» турнира.

Издание обосновывает это тем, что российские СМИ сразу же после выхода Рыбакиной в финале начали писать о том, что она родилась в Москве: «Россия назвала выход уроженки Москвы Елены Рыбакиной в финал женского одиночного разряда Уимблдона успехом отечественного тенниса, несмотря на запрет на участие в турнире игроков, представляющих их страну».

Напомним, сегодня, 9 июля, в Лондоне состоится финальный матч Уимблдона-2022 в женском одиночном разряде, в котором сыграют 23-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина и 2-й номер мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса.

Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся в 16:00 мск.

Елена Рыбакина впервые вышла в финал Уимблдона