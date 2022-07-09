Три арбитра из Туниса отстранены от тенниса накануне финала Уимблдона с Онс Жабер
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Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором сообщается о дисквалификации троих арбитров из Туниса. Арбитры признаны виновными в организации договорных матчей, точнее, судьи проводили манипуляции с электронным счётом матчей.
Примечательно, что сегодня, 9 июля, представительница Туниса Онс Жабер сыграет в финале Уимблдона-2022.
Маджд Афф отстранён от тенниса на 20 лет, ITIA нашло доказательство его участия в 12 договорных матчах в период с 2017 по 2020 год.
Мохамед Гассен Снене получил бан от ITIA на семь лет, его виновность была доказана по четырём случаям нарушений.
Абдерахим Гарсалла также исключён на семь лет, участвовал в четырёх договорных матчах.
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