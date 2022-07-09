Три арбитра из Туниса отстранены от тенниса накануне финала Уимблдона с Онс Жабер

Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором сообщается о дисквалификации троих арбитров из Туниса. Арбитры признаны виновными в организации договорных матчей, точнее, судьи проводили манипуляции с электронным счётом матчей.

Примечательно, что сегодня, 9 июля, представительница Туниса Онс Жабер сыграет в финале Уимблдона-2022.

Маджд Афф отстранён от тенниса на 20 лет, ITIA нашло доказательство его участия в 12 договорных матчах в период с 2017 по 2020 год.

Мохамед Гассен Снене получил бан от ITIA на семь лет, его виновность была доказана по четырём случаям нарушений.

Абдерахим Гарсалла также исключён на семь лет, участвовал в четырёх договорных матчах.