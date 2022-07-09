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«О боже, смотрите, что я нашла!» Веснина показала забавное ретрофото с Азаренко и Боргом

«О боже, смотрите, что я нашла!» Веснина показала забавное ретрофото с Азаренко и Боргом
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина опубликовала в социальных сетях забавное совместное фото с двукратной победительницей турниров «Большого шлема», белоруской Викторией Азаренко и 11-кратным чемпионом ТБШ, шведом Бьорном Боргом.

«О боже, смотрите, что я нашла! Мы с Викой Азаренко с Бьорном Боргом. Не помню, где было сделано это фото, но точно узнаю на нём себя, Вику и Бьорна Борга», — подписала фото Веснина, добавив эмодзи «смех до слёз» и хештег «ретроФМ».

Фото: из личного архива Елены Весниной

Напомним, на летних Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Веснина завоевала серебряную награду в миксте, её партнёром по паре был Аслан Карацев. После выступления на Играх Елена не выходила на корт.

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