Джон Макинрой: Ник Кирьос — один из самых умных людей, которых я когда-либо встречал
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой рассказал, как относится к австралийскому теннисисту Нику Кирьосу.
Ранее Кирьос на снятии испанца Рафаэля Надаля вышел в финал Уимблдона-2022, где сразится с сербом Новаком Джоковичем. Для 27-летнего австралийца это первый в карьере финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.
«Кирьос сейчас обрёл свою лучшую форму за последние шесть-семь лет. Он ведёт себя профессионально, мне это нравится! Он один из самых умных людей, которых я когда-либо встречал как на корте, так и вне его пределов. Он так умён на корте, что ему даже не нужен тренер!» — приводит слова Макинроя Tennis 365 со ссылкой на эфир BBC.
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