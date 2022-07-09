Джон Макинрой: Ник Кирьос — один из самых умных людей, которых я когда-либо встречал

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой рассказал, как относится к австралийскому теннисисту Нику Кирьосу.

Ранее Кирьос на снятии испанца Рафаэля Надаля вышел в финал Уимблдона-2022, где сразится с сербом Новаком Джоковичем. Для 27-летнего австралийца это первый в карьере финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

«Кирьос сейчас обрёл свою лучшую форму за последние шесть-семь лет. Он ведёт себя профессионально, мне это нравится! Он один из самых умных людей, которых я когда-либо встречал как на корте, так и вне его пределов. Он так умён на корте, что ему даже не нужен тренер!» — приводит слова Макинроя Tennis 365 со ссылкой на эфир BBC.