Ник Кирьос получит шанс сыграть на Итоговом чемпионате ATP, если победит на Уимблдоне-2022

Руководство ATP подтвердило, что, несмотря на лишение Уимблдона-2022 рейтинговых очков, сохранит за турниром квалификационные критерии для Итогового чемпионата ATP.

Напомним, согласно регламенту в восьмёрку участников Итогового турнира могут войти до двух чемпионов турниров «Большого шлема», которые не вошли в топ-8 Чемпионской гонки, однако входят в топ-20 рейтинга ATP.

Таким образом, австралиец Ник Кирьос в случае победы на Уимблдоне-2022 (или победы на грядущем US Open — 2022) будет иметь теоретические шансы на участие в Итоговом чемпионате. Завтра, 10 июля, Кирьос сразится с сербом Новаком Джоковичем в финале Уимблдона-2022.

В данный момент Кирьос – 40-я ракетка мира, однако из-за отсутствия очков на Уимблдоне он опустится на 45-е место. Таким образом, в случае победы в Лондоне Ник может попытаться войти в топ-20 рейтинга ATP до конца сезона.

Итоговый чемпионат ATP – 2022 пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев.