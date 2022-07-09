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Елена Рыбакина проиграла первую партию в финале Уимблдона-2022

Елена Рыбакина проиграла первую партию в финале Уимблдона-2022
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Завершился первый сет женского финала Уимблдона-2022, в котором сошлись вторая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер и 23-й номер рейтинга, казахстанка Елена Рыбакина. Поединок проходит на Центральном корте.

Первую партию со счётом 6:3 выиграла Жабер. Онс реализовала 2 брейк-пойнта их четырёх. Сет продлился 33 минуты.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Онс Жабер – Елена Рыбакина в финале Уимблдона-2022.

Отметим, что для обеих теннисисток это первый в карьере финал турнира «Большого шлема».

В прошлом году Уимблдон выиграла завершившая карьеру австралийка Эшли Барти. Чемпионка текущего розыгрыша за победу получит £ 2 млн и ноль рейтинговых очков, так WTA лишили турнир очков из-за отстранения россиян и белорусов.

Уимблдон (ж). Финал
09 июля 2022, суббота. 16:10 МСК
Елена Рыбакина
23
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		1  
6 		0  
         
Онс Жабер
2
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
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