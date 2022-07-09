Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон присутствует на женском финале Уимблдона-2022
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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон присутствует на женском финале Уимблдона-2022 между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и тунисской теннисисткой Онс Жабер.
Фото: GettyImages
Напомним, завершился первый сет женского финала Уимблдона-2022, в котором сошлись вторая ракетка мира Жабер и 23-й номер рейтинга Рыбакина. Поединок проходит на Центральном корте.
Первую партию со счётом 6:3 выиграла Жабер. Онс реализовала два брейк-пойнта из четырёх. Сет продлился 33 минуты.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Онс Жабер – Елена Рыбакина в финале Уимблдона-2022.
Отметим, что для обеих теннисисток это первый в карьере финал турнира «Большого шлема».
Елена Рыбакина впервые вышла в финал Уимблдона:
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