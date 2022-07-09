Том Круз с трибун наблюдает за женским финалом Уимблдона-2022. Фото

Голливудский актёр Том Круз присутствует на трибунах Центрального корта Уимблдона-2022, где проходит женский финал.
За престижный титул сражаются вторая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер и 23-й номер рейтинга, казахстанка Елена Рыбакина. На данный момент завершилась первая партия поединка, её выиграла Жабер со счётом 6:3.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Онс Жабер — Елена Рыбакина в финале Уимблдона-2022.
Отметим, что для обеих теннисисток это первый в карьере финал турнира «Большого шлема».
В прошлом году Уимблдон выиграла завершившая карьеру австралийка Эшли Барти. Чемпионка текущего розыгрыша за победу получит £ 2 млн и ноль рейтинговых очков, так WTA лишила турнир очков из-за отстранения россиян и белорусов.
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