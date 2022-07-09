Елена Рыбакина стала 10-й теннисисткой, выигравшей только один турнир «Большого шлема»

Представительница Казахстана Елена Рыбакина стала 10-й теннисисткой, выигравшей только один турнир «Большого шлема». В финале Уимблдона-2022 Рыбакина нанесла поражение Онс Жабер из Туниса. Соперницы впервые играли в финале мэйджора.

Действующие теннисисты-«одношлемники» (10):

1. Марин Чилич (Хорватия) — US Open — 2014

2. Елена Остапенко (Латвия) — «Ролан Гаррос» — 2017

3. Слоан Стивенс (США) — US Open — 2017

4. Бьянка Андрееску (Канада) — US Open — 2019

5. Софья Кенин (США) — Australian Open — 2020

6. Доминик Тим (Австрия) — US Open — 2020

7. Барбора Крейчикова (Чехия) — «Ролан Гаррос» — 2021

8. Эмма Радукану (Великобритания) — US Open — 2021

9. Даниил Медведев (Россия) — US Open — 2021

10. Елена Рыбакина (Казахстан) – Уимблдон-2022