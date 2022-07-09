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Елена Рыбакина стала 10-й теннисисткой, выигравшей только один турнир «Большого шлема»

Елена Рыбакина стала 10-й теннисисткой, выигравшей только один турнир «Большого шлема»
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина стала 10-й теннисисткой, выигравшей только один турнир «Большого шлема». В финале Уимблдона-2022 Рыбакина нанесла поражение Онс Жабер из Туниса. Соперницы впервые играли в финале мэйджора.

Действующие теннисисты-«одношлемники» (10):
1. Марин Чилич (Хорватия) — US Open — 2014
2. Елена Остапенко (Латвия) — «Ролан Гаррос» — 2017
3. Слоан Стивенс (США) — US Open — 2017
4. Бьянка Андрееску (Канада) — US Open — 2019
5. Софья Кенин (США) — Australian Open — 2020
6. Доминик Тим (Австрия) — US Open — 2020
7. Барбора Крейчикова (Чехия) — «Ролан Гаррос» — 2021
8. Эмма Радукану (Великобритания) — US Open — 2021
9. Даниил Медведев (Россия) — US Open — 2021
10. Елена Рыбакина (Казахстан) – Уимблдон-2022
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