Рыбакина стала первой представительницей Казахстана, выигравшей ТБШ в одиночном разряде

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина установила уникальное достижение. Она стала победительницей Уимблдона, обыграв в финале турнира «Большого шлема» представительницу Туниса Онс Жабер.



Рыбакина стала первой спортсменкой в истории Казахстана, которая выиграла турнир «Большого шлема» в одиночном разряде.



Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.



Рыбакина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Жабер выполнила четыре эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Онс Жабер – Елена Рыбакина в финале Уимблдона-2022.



Отметим, что для обеих теннисисток это был первый в карьере финал турнира «Большого шлема».

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