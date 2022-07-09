Веснина: для России победа Рыбакиной на Уимблдоне — что-то невероятное

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победу теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной в финале Уимблдона.

В решающем матче за первый в карьере титул «Большого шлема» уроженка Москвы Рыбакина нанесла поражение Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

«Очень рада за Рыбакину! Поздравляю Лену, её команду и родителей с победой. Конечно, Рыбакина и Жабер обе достойны были завоевать трофей, прошли отличный путь к финалу. Для нас победа Лены — это что-то невероятное!» — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Чемпионка текущего розыгрыша за победу получит £ 2 млн и ноль рейтинговых очков, так как WTA лишила турнир очков из-за отстранения россиян и белорусов.