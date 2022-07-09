Веснина считает, что Рыбакина не вернётся в сборную России
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказала мнение о возможности возвращения победительницы Уимблдона-2022 Елены Рыбакиной в сборную России.
В решающем матче за первый в карьере титул «Большого шлема» уроженка Москвы Рыбакина нанесла поражение Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2.
«Переход Рыбакиной в сборную Казахстана — уже история, которая случилась. Сейчас просто наблюдаем и наслаждаемся. Поздравляем Казахстан, который помог Лене реализоваться как профессиональной теннисистке. Думаю, она уже не вернётся в сборную России. Понятное дело, что у неё русские корни. Но теперь она выступает за Казахстан. Сейчас она даже не может поверить в свою победу», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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