«Российская школа!» Тарпищев — о победе Рыбакиной на Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финале Уимблдона-2022.
В решающем матче за первый в карьере титул «Большого шлема» уроженка Москвы Рыбакина нанесла поражение Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2.
«Во-первых, надо поздравить Рыбакину! Это всё-таки российская школа! Она долгое время играла у нас, а потом в Казахстане. Реально я считал, что в этом матче победит тот, у кого крепче нервы. Ведь впервые были в финале. Ожидания такие, что матч будет изобиловать ошибками. Девочки показали хорошую игру: Рыбакина плотно подавала и очень здорово играла. Жабер пыталась разобрать игру для того, чтобы сбивать москвичку. Но удача в конце была на стороне Рыбакиной», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 9 июля 2022
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