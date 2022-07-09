Рыбакина обратилась к Жабер после финала Уимблдона

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обратилась к представительнице Туниса Онс Жабер после финального матча Уимблдона. Рыбакина в финале обыграла Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2.



«Онс, ты — источник вдохновения. Не только для юных ребят, но и для всех остальных. Ты потрясающе играла. Не думаю, что у нас в Туре есть такие теннисистки, как ты», — сказала на корте Рыбакина.



Рыбакина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Жабер выполнила четыре эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Онс Жабер – Елена Рыбакина в финале Уимблдона-2022.



Отметим, что для обеих теннисисток это был первый в карьере финал турнира «Большого шлема».