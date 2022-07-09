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Тарпищев объяснил, в каком случае Рыбакина может снова выступать за сборную России

Тарпищев объяснил, в каком случае Рыбакина может снова выступать за сборную России
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, в каком случае представительница Казахстана Елена Рыбакина может вернуться в сборную России.

В решающем матче за первый в карьере титул «Большого шлема» уроженка Москвы Рыбакина нанесла поражение Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2 и стала чемпионкой Уимблдона-2022.

«Дело в том, что у нас есть правила: если ты заигран в командных соревнованиях, то за другую страну уже не можешь играть. Реально всё зависит от игрока и от тех условий, которые предлагают. В своё время она перешла в Казахстан, потому что там предложили лучшие условия, чем тогда могли дать мы. К сожалению, вопрос был, как мне кажется, больше финансовый. Будем ли пытаться вернуть? Обратится — примем, не обратится — не примем. Мы же не люди, которые переманивают игроков», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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