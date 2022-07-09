Ольховский прокомментировал победу уроженки России Рыбакиной на Уимблдоне

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о победе представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финале Уимблдона-2022.

В решающем матче за первый в карьере титул «Большого шлема» уроженка Москвы Рыбакина нанесла поражение Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

«Хочу поздравить не только Елену, но и всю её команду — всех, кто был причастен к достижению данного результата: от родителей, которые привели её в этот спорт, до тренеров, которые приложили изначально много усилий для того, чтобы она заиграла. Хочу поздравить казахстанскую федерацию: когда ей создали определённые условия, это тоже сыграло роль в её карьере. По матчу: она — молодчина. Елена вновь выдержала давление, которое на неё оказывалось. Она следовала своей тактике и победила», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.