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Ольховский предположил, почему Рыбакина перестала выступать за Россию

Ольховский предположил, почему Рыбакина перестала выступать за Россию
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский предположил, почему уроженка Москвы Елена Рыбакина перестала выступать за Россию.

В решающем матче за первый в карьере титул «Большого шлема» Рыбакина нанесла поражение Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2 и стала чемпионкой Уимблдона-2022.

«Дело в том, что вопрос финансирования стоит у теннисистов в первую очередь. Это недешёвый вид спорта. У нас недостаточно в стране кортов. Пытаемся что-то сделать, но недостаточно условий для развития того, чего мы хотели. До определённой стадии: детский, юношеский спорт — мы на высоте. А когда нужно создавать объём, у нас нет спортивных сооружений, чтобы это достигать», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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