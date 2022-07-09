Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина стала пятой уроженкой Москвы, завоевавшей хотя бы один титул на ТБШ в одиночке

Рыбакина стала пятой уроженкой Москвы, завоевавшей хотя бы один титул на ТБШ в одиночке
Комментарии

Выступающая за Казахстан теннисистка Елена Рыбакина стала пятой уроженкой Москвы, которая выиграла хотя бы один титул на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.

В решающем матче за первый в карьере титул мэйджора Рыбакина нанесла поражение Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2 и стала чемпионкой Уимблдона-2022. Обе теннисистки впервые играли в финале турнира «Большого шлема».

Все уроженцы Москвы — чемпионы «Шлемов» (5):
1. Марат Сафин — 2 (US Open — 2000, Australian Open — 2005)
2. Анастасия Мыскина — 1 («Ролан Гаррос» — 2004)
3. Софья Кенин — 1 (Australian Open — 2020)
4. Даниил Медведев — 1 (US Open — 2021)
5. Елена Рыбакина — 1 (Уимблдон — 2022).

Отметим, что также Рыбакина стала первой теннисисткой, рождённой в столице России, выигравшей Уимблдонский турнир в одиночном разряде.

Ай да Лена — Рыбакина стала первой москвичкой, выигравшей Уимблдон! Расклады и сетка Ай да Лена — Рыбакина стала первой москвичкой, выигравшей Уимблдон! Расклады и сетка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022