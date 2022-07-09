Рыбакина стала пятой уроженкой Москвы, завоевавшей хотя бы один титул на ТБШ в одиночке

Выступающая за Казахстан теннисистка Елена Рыбакина стала пятой уроженкой Москвы, которая выиграла хотя бы один титул на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.

В решающем матче за первый в карьере титул мэйджора Рыбакина нанесла поражение Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2 и стала чемпионкой Уимблдона-2022. Обе теннисистки впервые играли в финале турнира «Большого шлема».

Все уроженцы Москвы — чемпионы «Шлемов» (5):

1. Марат Сафин — 2 (US Open — 2000, Australian Open — 2005)

2. Анастасия Мыскина — 1 («Ролан Гаррос» — 2004)

3. Софья Кенин — 1 (Australian Open — 2020)

4. Даниил Медведев — 1 (US Open — 2021)

5. Елена Рыбакина — 1 (Уимблдон — 2022).

Отметим, что также Рыбакина стала первой теннисисткой, рождённой в столице России, выигравшей Уимблдонский турнир в одиночном разряде.