Рыбакина стала пятой уроженкой Москвы, завоевавшей хотя бы один титул на ТБШ в одиночке
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Выступающая за Казахстан теннисистка Елена Рыбакина стала пятой уроженкой Москвы, которая выиграла хотя бы один титул на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.
В решающем матче за первый в карьере титул мэйджора Рыбакина нанесла поражение Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2 и стала чемпионкой Уимблдона-2022. Обе теннисистки впервые играли в финале турнира «Большого шлема».
Все уроженцы Москвы — чемпионы «Шлемов» (5):
1. Марат Сафин — 2 (US Open — 2000, Australian Open — 2005)
2. Анастасия Мыскина — 1 («Ролан Гаррос» — 2004)
3. Софья Кенин — 1 (Australian Open — 2020)
4. Даниил Медведев — 1 (US Open — 2021)
5. Елена Рыбакина — 1 (Уимблдон — 2022).
1. Марат Сафин — 2 (US Open — 2000, Australian Open — 2005)
2. Анастасия Мыскина — 1 («Ролан Гаррос» — 2004)
3. Софья Кенин — 1 (Australian Open — 2020)
4. Даниил Медведев — 1 (US Open — 2021)
5. Елена Рыбакина — 1 (Уимблдон — 2022).
Отметим, что также Рыбакина стала первой теннисисткой, рождённой в столице России, выигравшей Уимблдонский турнир в одиночном разряде.
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