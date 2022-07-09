Впервые в истории Уимблдон выиграла уроженка Москвы

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей Уимблдона. Она установила уникальное достижение. Рыбакина стала первой уроженкой Москвы, выигравшей Уимблдон.



Ранее в финале турнира «Большого шлема» в Лондоне играли Вера Звонарёва (2010) и Ольга Морозова (1974). Морозова в решающем матче уступила американке Крис Эверт со счётом 0:6, 4:6. Звонарёва проиграла Серене Уильямс – 3:6, 2:6.



В финале Рыбакина обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Онс Жабер – Елена Рыбакина в финале Уимблдона-2022.



Отметим, что для обеих теннисисток это был первый в карьере финал турнира «Большого шлема».

Напомним, очки на Уимблдоне-2022 не начисляются из-за того, что организаторы турнира отстранили от участия российских и белорусских теннисистов.