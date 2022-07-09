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Жабер: Рыбакина украла у меня титул, она сыграла прекрасно

Жабер: Рыбакина украла у меня титул, она сыграла прекрасно
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер прокомментировала поражение в финале Уимблдона. В главном матче турнира она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 6:3, 2:6, 2:6. Жабер отметила великолепную игру соперницы в этой встрече.

«Благодарю всех за поддержку. Я это очень ценю. Поздравляю Елену, она сыграла прекрасно. Она с командой проделала отличную работу. Эта победа является заслуженной. Надеюсь, что в следующий раз повезёт уже мне.

Елена сегодня украла у меня титул, но ничего страшного. Я очень расстроена поражением, люблю Уимблдон. Но в теннисе может быть лишь один победитель. Я надеюсь, что моя игра вдохновит новые поколения теннисистов в моей стране», — сказала Жабер после матча.

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