Жабер: Рыбакина украла у меня титул, она сыграла прекрасно
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер прокомментировала поражение в финале Уимблдона. В главном матче турнира она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 6:3, 2:6, 2:6. Жабер отметила великолепную игру соперницы в этой встрече.
«Благодарю всех за поддержку. Я это очень ценю. Поздравляю Елену, она сыграла прекрасно. Она с командой проделала отличную работу. Эта победа является заслуженной. Надеюсь, что в следующий раз повезёт уже мне.
Елена сегодня украла у меня титул, но ничего страшного. Я очень расстроена поражением, люблю Уимблдон. Но в теннисе может быть лишь один победитель. Я надеюсь, что моя игра вдохновит новые поколения теннисистов в моей стране», — сказала Жабер после матча.
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