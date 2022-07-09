Рыбакина стала первой за 16 лет чемпионкой Уимблдона, отдавшей первый сет в финале

Выступающая за Казахстан Елена Рыбакина стала первой теннисисткой с 2006 года, которая выиграла финальный матч Уимблдона, отдав первый сет.
В решающем матче за первый в карьере титул мэйджора Рыбакина нанесла поражение Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2 и стала чемпионкой Уимблдона-2022. Обе теннисистки впервые играли в финале турнира «Большого шлема».
В 2006 году в финале встречались француженка Амели Моресмо и бельгийка Жюстин Энен. Первый сет остался за Энен – 6:2, но Моресмо переломила ход матча и выиграла второй и третий сеты – 6:3, 6:4. Отметим, что спустя 16 лет победительница Рыбакина отдала сопернице из Туниса меньше геймов.
Рыбакина стала первой представительницей Казахстана, а также первой уроженкой Москвы, выигравшей Уимблдонский турнир в одиночном разряде.
- 9 июля 2022
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