Рыбакина стала первой за 16 лет чемпионкой Уимблдона, отдавшей первый сет в финале

Выступающая за Казахстан Елена Рыбакина стала первой теннисисткой с 2006 года, которая выиграла финальный матч Уимблдона, отдав первый сет.

В решающем матче за первый в карьере титул мэйджора Рыбакина нанесла поражение Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2 и стала чемпионкой Уимблдона-2022. Обе теннисистки впервые играли в финале турнира «Большого шлема».

В 2006 году в финале встречались француженка Амели Моресмо и бельгийка Жюстин Энен. Первый сет остался за Энен – 6:2, но Моресмо переломила ход матча и выиграла второй и третий сеты – 6:3, 6:4. Отметим, что спустя 16 лет победительница Рыбакина отдала сопернице из Туниса меньше геймов.

Рыбакина стала первой представительницей Казахстана, а также первой уроженкой Москвы, выигравшей Уимблдонский турнир в одиночном разряде.