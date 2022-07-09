Обнародованы призовые Рыбакиной за победу на Уимблдоне

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина получит € 2,36 млн за победу на Уимблдоне. Призовой фонд турнира составлял около € 47,6 млн.



Благодаря этой победе карьерные призовые Рыбакиной в нынешнем сезоне превысили $ 3 млн. А за карьеру она выиграла уже более $ 7 млн.



Рыбакина в финале турнира обыграла представительницу Туниса Онс Жабер. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Российские и белорусские теннисисты не были допущены на Уимблдон. Из-за украинских событий их отстранили от соревнований. В связи с этим ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков.



Отметим, что для обеих теннисисток это был первый в карьере финал турнира «Большого шлема». Рыбакина стала первой представительницей Казахстана, выигравшей Уимблдон.