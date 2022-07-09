Финал Рыбакина — Жабер стал уникальным для Уимблдона за последние 60 лет

Финал Уимблдона-2022 в женском одиночном разряде стал первым в Открытой эре (с 1968 года) на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса, в котором играли спортсменки, ранее не выступавшие в решающих матчах турниров «Большого шлема».

В финальном матче британского мэйджора представительница Казахстана Елена Рыбакина нанесла поражение второй ракетке мира Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Обе теннисистки впервые играли в финале турнира «Большого шлема».

В предыдущий раз подобное случилось на кортах Уимблдона ещё до Открытой эры, в 1962 году. Тогда американская теннисистка Карен Ханце Сусман обыграла представительницу Чехословакии Веру Сукову со счётом 6:4, 6:4. В 1963 году Сусман защитила титул.