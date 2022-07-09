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Рыбакина после победы в Уимблдоне сразу обняла главу Федерации тенниса Казахстана

Рыбакина после победы в Уимблдоне сразу обняла главу Федерации тенниса Казахстана
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сразу после завершения финального матча Уимблдона подбежала к трибунам, где находился глава Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов. Спортсменка обняла его.

В финале турнира 23-летняя Рыбакина обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:3, 2:6, 2:6. Она стала первой теннисисткой в истории Казахстана, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде.

Ранее Рыбакина выступала за Россию, она является уроженкой Москвы. Но в 2018 году спортсменка сменила гражданство, решив выступать за Казахстан. Она рассказывала, что в Казахстане в неё поверили, хотя в России не считали перспективной.

Рыбакина стала первой уроженкой Москвы, выигравшей Уимблдон.

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