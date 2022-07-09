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Теннисные болельщики высмеяли запрет Уимблдона на участие россиян после победы Рыбакиной

Теннисные болельщики высмеяли запрет Уимблдона на участие россиян после победы Рыбакиной
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Теннисные болельщики высмеяли запрет Уимблдона на участие российских и белорусских игроков в турнире 2022 года после победы в женском одиночном разряде уроженки Москвы Елены Рыбакиной, с 2018 года выступающей за Казахстан. Некоторые характерные цитаты поклонников тенниса приводит Daily Mail.

«Забавно, что турнир, в котором россиянам запрещено участвовать, выиграла чистокровная русская женщина, родившаяся в Москве».

«Титул у Елены Рыбакиной, которая переехала в Казахстан в 2018 году, но живёт в Москве, её родители живут в Москве… она русская! И она заслужила свою победу!»

«Не уверен, смешно или грустно, что Уимблдон запрещает российским теннисистам участвовать в турнире в этом году (даже первой ракетке мира у мужчин не разрешили участвовать), но игрок, который родился и живёт в Москве, в России, выигрывает титул в женском одиночном разряде. Смешно?»

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