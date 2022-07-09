Билли Джин Кинг поздравила первую чемпионку «Большого шлема» из Казахстана Елену Рыбакину
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Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде), бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Билли Джин Кинг поздравила уроженку Москвы Елену Рыбакину с победой на Уимблдоне-2022 в женском одиночном разряде, подчеркнув, что спортсменка представляет Казахстан.
«Поздравления Елене Рыбакиной – первой чемпионке «Большого шлема» из Казахстана! Какой камбэк в фантастическом финале, в котором участвовали два искусных игрока», — написала Кинг в соцсетях.
В решающем матче за первый в карьере титул «Большого шлема» Рыбакина нанесла поражение второй ракетке мира Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2 и стала чемпионкой Уимблдона-2022. Обе теннисистки впервые играли в финале турнира «Большого шлема».
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