Виландер: Рыбакина выиграет ещё много крупных турниров, если останется такой спокойной

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, шведский теннисист Матс Виландер высказался о реакции Елены Рыбакиной из Казахстана на победу на Уимблдонском турнире.

В решающем матче за первый в карьере титул «Большого шлема» Рыбакина нанесла поражение второй ракетке мира Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Реакция Рыбакиной на победу была очень сдержанной, она казалась невероятно спокойной.

«Вы видите реакцию женщины, которая очень спокойна внутри. Скорее всего, там дикие эмоции, но именно так она перевернула матч. Не думаю, что можно ожидать от той, которая, сделав камбэк, выиграла у такой сложной соперницы, как Онс Жабер, какого-то сумасшествия в речи. Вы видите то, что мы получили с Еленой Рыбакиной. Она выиграет ещё много крупных турниров, если будет оставаться такой же спокойной», — приводит слова Виландера Eurosport.