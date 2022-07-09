Президент Казахстана поздравил Елену Рыбакину с победой на Уимблдоне-2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил теннисистку Елену Рыбакину с исторической победой на Уимблдоне-2022.

«Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку!» – написал Токаев в соцсетях.

Затем, как сообщает Zakon.kz, Токаев тепло переговорил по телефону с Рыбакиной. Он отметил высочайшее мастерство Елены, проявленную волю к победе и её высокую культуру поведения на корте. Глава государства также поблагодарил выдающуюся спортсменку за успешное выступление под флагом Казахстана и продвижение его имиджа на международной арене.

Президент заявил, что грандиозный успех Рыбакиной станет стимулом к дальнейшему развитию тенниса в Казахстане, привлечению в этот прекрасный вид спорта большего количества детей.