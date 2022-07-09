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Австралийцы Эбден и Пёрселл впервые выиграли Уимблдон в парном разряде

Австралийцы Эбден и Пёрселл впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
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Теннисисты из Австралии Мэттью Эбден и Макс Пёрселл стали победителями Уимблдонского турнира в мужском парном разряде. В финальном матче Эбден и Пёрселл нанесли поражение вторым сеяным хорватской паре Никола Мектич и Мате Павич со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 7:6 (10:2). Встреча продолжалась 4 часа 10 минут.

Эбден и Пёрселл пять раз подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали два из семи брейк-пойнтов. Мектич и Павич выполнили шесть эйсов, трижды ошиблись на подаче и реализовали два брейк-пойнта.

Эбден и Пёрселл впервые выиграли титул на турнире «Большого шлема». В 2022 году они уже доходили до финала на Australian Open, но потерпели поражение. На Уимблдоне Эбден ранее не проходил далее второго круга в парном разряде, Пёрселл однажды играл в третьем раунде.

Уимблдон — парный разряд (м). Финал
09 июля 2022, суббота. 18:40 МСК
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Макс Пёрселл
Австралия
Макс Пёрселл
М. Эбден М. Пёрселл
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 3 4 6 7 10
6 5 		7 7 6 4 6 2
             
Никола Мектич
Хорватия
Никола Мектич
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
Н. Мектич М. Павич
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