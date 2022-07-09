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«Какая ирония судьбы, я прям улыбаюсь». Уткин — о победе москвички Рыбакиной на Уимблдоне

«Какая ирония судьбы, я прям улыбаюсь». Уткин — о победе москвички Рыбакиной на Уимблдоне
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Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на победу уроженки Москвы Елены Рыбакиной в одиночном разряде на Уимблдонском теннисном турнире.

В финале выступающая за Казахстан Рыбакина нанесла поражение представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2 и впервые завоевала титул на турнире «Большого шлема».

«Москвичка выиграла Уимблдон в год, когда от турнира отстранены российские игроки. Какая ирония судьбы, я прям улыбаюсь. Тем более что Лена Рыбакина — дочь Андрея Рыбакина, который тыщу лет работал режиссёром у нас на Плюсе. Просто счастлив!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

За свою победу Рыбакина не получит рейтинговых очков. Так WTA наказала Уимблдон за недопуск российских и белорусских теннисистов.

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