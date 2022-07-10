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Елена Рыбакина расплакалась, отвечая на вопрос про родителей

Елена Рыбакина расплакалась, отвечая на вопрос про родителей
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Выступающая за Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина не смогла сдержать слёз, отвечая на вопрос, как её родители отреагируют на то, что она стала чемпионкой Уимблдона.

В финальном матче Рыбакина нанесла поражение второй ракетке мира из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2 и впервые выиграла турнир «Большого шлема». Финал мэйджора для обеих соперниц также был первым в карьере.

«Наверное, они будут очень гордиться (плачет). Вы же хотели увидеть эмоции. Я слишком долго сдерживалась», — сказала Рыбакина.

После окончания финала и награждения многие специалисты недоумевали из-за отсутствия эмоций у Рыбакиной, завоевавшей трофей. Теннисистка казалась невероятно спокойной.

Рыбакина стала первой москвичкой и первой представительницей Казахстана, выигравшей Уимблдон.

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