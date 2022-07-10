Елена Рыбакина расплакалась, отвечая на вопрос про родителей

Выступающая за Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина не смогла сдержать слёз, отвечая на вопрос, как её родители отреагируют на то, что она стала чемпионкой Уимблдона.
В финальном матче Рыбакина нанесла поражение второй ракетке мира из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2 и впервые выиграла турнир «Большого шлема». Финал мэйджора для обеих соперниц также был первым в карьере.
«Наверное, они будут очень гордиться (плачет). Вы же хотели увидеть эмоции. Я слишком долго сдерживалась», — сказала Рыбакина.
После окончания финала и награждения многие специалисты недоумевали из-за отсутствия эмоций у Рыбакиной, завоевавшей трофей. Теннисистка казалась невероятно спокойной.
Рыбакина стала первой москвичкой и первой представительницей Казахстана, выигравшей Уимблдон.
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